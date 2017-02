Pitone ingoia gatto in casa: ecco le immagini!

0

E’ successo in Australia: un pitone tappeto (Morelia spilota variegata), una specie non velenosa molto diffusa in Australia, ha deciso di trangugiare per cena uno dei poveri mici della famiglia McLaren, residente a Tiwi, nella periferia nord di Darwin.

macabra scoperta, è stata sua figlia Taara, di 14 anni, quando al mattino è uscita per andare a dar da mangiare ai gatti. La signora Asha McLaren ha raccontato ai microfoni di radio ABC che, a fare la, è stata sua figlia Taara, di 14 anni, quando al mattino è uscita per andare a dar da mangiare ai gatti.





Il povero micio di due mesi Kohl mancava all’appello, mentre un intruso con la pancia rigonfia giaceva poco distante: un pitone lungo 2 metri.

La donna ha subito chiamato l'acchiappaserpenti, mentre faceva immediatamente rientrare il resto della famiglia gatto (non si sa mai, che il rettile avesse ancora fame!).