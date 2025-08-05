Conferme sul terremoto in Kamchatka: tra i 10 più forti mai registrati

Lo scorso 30 luglio si è parlato tanto del terremoto in Kamchatka. Il sisma è stato registrato verso le 11:30 ora locale, un terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito la costa della penisola russa di Kamchatka, nell’estremo oriente del Paese.

Originatosi a una profondità di circa 20 chilometri, il potente terremoto della scorsa settimana, tra i dieci più forti nella storia registrata e il più grande al mondo dal 2011, ha causato danni agli edifici e feriti nella più grande città vicina, Petropavlosk-Kamchatsky, a soli 119 chilometri dall’epicentro.

Nuovi dettagli sul terremoto in Kamchatka

Gli allarmi tsunami e le evacuazioni hanno avuto ripercussioni in Russia, Giappone e Hawaii, mentre sono stati emessi avvisi anche per le Filippine, l’Indonesia e persino per luoghi più lontani come la Nuova Zelanda e il Perù.

La regione del Pacifico è altamente soggetta a forti terremoti e conseguenti tsunami perché si trova nel cosiddetto Anello di Fuoco, una regione di intensa attività sismica e vulcanica. Tutti e dieci i terremoti più potenti registrati nella storia moderna si sono verificati nell’Anello di Fuoco. Ecco perché la struttura sottostante del nostro pianeta rende questa parte del mondo così instabile. Immediatamente al largo della penisola di Kamchatka si trova la fossa delle Curili-Kamchatka, un confine tra placche tettoniche in cui la placca del Pacifico viene spinta sotto la placca di Okhotsk.

Mentre le placche tettoniche si muovono continuamente l’una rispetto all’altra, l’interfaccia tra le placche tettoniche è spesso “bloccata”. La deformazione legata al movimento delle placche aumenta fino a superare la resistenza dell’interfaccia tra le placche, a quel punto si libera sotto forma di una rottura improvvisa: un terremoto.

A causa delle ampie aree di interfaccia ai margini delle placche, sia in lunghezza che in profondità, la frattura può estendersi su ampie zone del margine di placca. Ciò provoca alcuni dei terremoti più potenti e potenzialmente più distruttivi sulla Terra. Un altro fattore che influenza la frequenza e l’entità dei terremoti nella zona di subduzione è la velocità con cui le due placche si muovono l’una rispetto all’altra.

Nel caso della Kamchatka, la placca del Pacifico si muove a circa 75 millimetri all’anno rispetto alla placca di Okhotsk. Questa è una velocità relativamente elevata per gli standard tettonici e causa forti terremoti più frequenti qui che in altre zone di subduzione. Nel 1952 , un terremoto di magnitudo 9.0 si è verificato nella stessa zona di subduzione, a soli 30 chilometri di distanza dall’attuale terremoto di magnitudo 8.8.

Altri esempi di terremoti ai margini delle placche di subduzione includono il terremoto di Tohoku-Oki in Giappone del 2011, di magnitudo 9.1, e il terremoto di magnitudo 9.3, detto “Boxing Day”, che ha colpito Sumatra-Andaman in Indonesia nel 2004. Entrambi hanno avuto origine a profondità relativamente basse e hanno rotto il margine delle placche fino alla superficie.

Hanno sollevato un lato del fondale marino rispetto all’altro, spostando l’oceano sovrastante e provocando tsunami devastanti. Nel caso del terremoto di Santo Stefano, la frattura del fondale marino si è verificata su una lunghezza di circa 1.400 km. Vedremo gli effetti a lungo termine per il terremoto in Kamchatka.