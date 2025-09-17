Emergono nuove opere per l’ambiente direttamente da New York

Nuove opere per l’ambiente. A New York, nel quartiere di Hell’s Kitchen, l’artista italiano Tommaso Spazzini Villa ha realizzato un ecomurales intitolato “Strength”. Questo murale è parte di “Walls of Tomorrow”, un ambizioso progetto ideato e lanciato dalla no-profit italiana Yourban2030, fondata da Veronica De Angelis. L’iniziativa ha l’obiettivo di tradurre i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel linguaggio universale dell’arte urbana.

Dettagli sulle opere per l’ambiente a New York

Il progetto “Walls of Tomorrow” si propone di creare 17 murales in diverse città statunitensi, uno per ogni obiettivo dell’Agenda 2030. Ogni opera sarà firmata da un artista diverso, con l’intento di unire talenti e sensibilità per dare espressione alla tutela del nostro pianeta. Il percorso artistico ha avuto inizio a Roma nel 2018, dove Yourban2030 ha realizzato il primo ecomurales al mondo, e ora attraversa l’oceano per portare l’arte e la creatività italiana nel cuore di New York.

L‘opera di Spazzini Villa, “Strength”, interpreta l’obiettivo 16 dell’Agenda 2030, che mira alla creazione di società pacifiche, eque e inclusive. Per rappresentare questo concetto, l’artista ha scelto il simbolo delle radici. Le radici rappresentano sia il legame con il nostro patrimonio che una visione orientata al futuro. In una città dinamica come New York, dove storie e identità si incontrano costantemente, l’immagine di una radice gigante invita lo spettatore a riflettere su ciò che mantiene unita una comunità.

Non deve mancare il senso di appartenenza, quella voglia di mostrare al mondo intero che ogni città è sacra e merito rispetto da parte di tutti. Qui, l’occhio di riguardo è anche verso la sostenibilità, vista come unico modo per riuscire a salvaguardare un pianeta che ormai si ritrova ad essere sommerso da problemi legati all’inquinamento e di conseguenza al riscaldamento globale.

“Strength” non è solo un’opera d’arte, ma un vero e proprio invito ad agire, a coltivare quelle basi che risultano essere invisibili ad occhio nudo, ma che invece sono fondamentali per sostenere la pace, la giustizia e l’equità in un mondo che purtroppo risulta essere sempre più diviso. La scelta di Spazzini Villa, noto per le sue opere sulle radici, è stata motivata proprio dalla sua capacità di comunicare questo messaggio.

L’idea è che la vera forza di una società non si trovi in superficie, ma risieda nei suoi sistemi di giustizia, responsabilità e inclusione, elementi che permettono a persone e comunità di crescere e prosperare. In un mondo dove ormai la guerra risulta essere all’ordine del giorno, è fondamentale mandare messaggi di pace e soprattutto di unione tra i diversi popoli.