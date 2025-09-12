Lombardia sempre sensibile sui veicoli a basse emissioni nel 2025

In Lombardia, l’iniziativa della Regione per incentivare il passaggio a veicoli a basse emissioni ha riscosso un notevole successo, tanto che due delle tre misure previste dal bando “Rinnova parco veicolare 2025” sono già esaurite. L’alto numero di richieste ha permesso a circa 8.000 famiglie lombarde di acquistare un nuovo veicolo, dimostrando un forte interesse verso la transizione ecologica.

Cosa succede in Lombardia sui veicoli a basse emissioni

Le risorse del bando, per un totale di circa 22,7 milioni di euro, sono state distribuite tra le diverse categorie. In particolare, sono stati erogati 20,7 milioni di euro per il rinnovo delle autovetture (Linea A) e 2 milioni di euro per motocicli, ciclomotori e e-cargobike (Linea B). Entrambe le linee hanno registrato un rapido esaurimento dei fondi. L’unica misura ancora disponibile è la Linea C, che offre un contributo di 500 euro per la sola rottamazione di veicoli inquinanti.

Al momento, questa linea ha visto 282 richieste e dispone ancora di 359.000 euro. L’analisi delle richieste di contributo rivela le scelte dei cittadini lombardi in fatto di motorizzazione. Il 71% delle persone che hanno usufruito del bando ha optato per veicoli ibridi (benzina/elettrico), a conferma di una preferenza per una tecnologia che unisce efficienza e riduzione delle emissioni.

Seguono le auto a benzina (12%), quelle elettriche (9%) e infine i veicoli a metano/GPL (8%). Questo dato evidenzia una tendenza verso soluzioni che offrono un equilibrio tra costi, autonomia e sostenibilità. Le richieste di contributo sono state distribuite in modo capillare su tutto il territorio regionale, con una forte concentrazione nel capoluogo.

La provincia di Milano ha guidato la classifica con quasi 2.000 richieste, seguita da Brescia (972) e Bergamo (935). Anche le altre province hanno partecipato attivamente, con Varese (928), Monza (853) e Como (589) a completare il gruppo delle più virtuose. Le richieste si sono estese fino a Sondrio, che ha registrato 187 domande, a testimonianza di un interesse diffuso su tutto il territorio. I

l successo del bando è stato accolto con soddisfazione dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, che ha sottolineato la grande sensibilità dei lombardi verso la causa ambientale. Maione ha evidenziato come i cittadini lombardi siano pienamente attivi nel poter usufruire di veicoli meno inquinanti, con la qualità dell’aria che è diventata una prerogativa per la maggior parte di essi.

Il risultato del bando non solo migliora la qualità dell’aria, ma rappresenta anche un importante stimolo per il settore automobilistico. La Regione Lombardia si impegna a continuare a investire in politiche che promuovono la sostenibilità ambientale e, allo stesso tempo, a sostenere i cittadini con misure concrete.