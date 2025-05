Il Telepass dà un grosso contributo alla sostenibilità ambientale

Nel corso del 2024, l’adozione del sistema di telepedaggio offerto da Telepass ha portato a un significativo risparmio di emissioni di anidride carbonica (CO2), superando le 71.000 tonnellate. Questo dato rappresenta un incremento notevole rispetto alle oltre 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022, evidenziando una crescente efficacia del sistema nel contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale della mobilità.

Quanto il Telepass incide sull’ambiente

Questi risultati emergono dallo “Studio sulle emissioni inquinanti evitate con il telepedaggio nell’anno 2024. Il fattore Telepass“. La ricerca, commissionata dall’Osservatorio Telepass e condotta dall’Università Ca’ Foscari Venezia, conferma in modo robusto come la tecnologia di pagamento automatico del pedaggio non sia solo una comodità per gli utenti, ma rappresenti un motore fondamentale per lo sviluppo della smart mobility e, soprattutto, un acceleratore per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti.

La metodologia di ricerca, guidata dai professori Raffaele Pesenti e Giovanni Vaia del Dipartimento di Management – Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha permesso di quantificare con precisione la diminuzione delle emissioni inquinanti. Tale riduzione è una diretta conseguenza dell’utilizzo del dispositivo Telepass per il pagamento del pedaggio sull’intera rete autostradale nazionale gestita dalle diverse concessionarie.

La caratteristica distintiva di questa soluzione tecnologica risiede nella sua capacità di eliminare i frequenti “stop and go” necessari per ritirare il biglietto e effettuare il pagamento manuale del pedaggio ai caselli. Evitando queste interruzioni e le successive ripartenze, i veicoli mantengono una velocità più costante, ottimizzando la combustione e riducendo significativamente la produzione di gas di scarico nocivi. Lo studio ha analizzato in modo dettagliato l’intera rete autostradale italiana su cui Telepass è operativo.

Nel 2024, i veicoli equipaggiati con il dispositivo Telepass hanno percorso oltre 428 milioni di chilometri su questa rete. Le statistiche rilevano una media giornaliera di 2,6 milioni di transiti di veicoli Telepass, di cui un numero considerevole, oltre 320.000, è rappresentato da mezzi pesanti. La stima complessiva annuale per la sola classe A (motoveicoli e autoveicoli leggeri) si attesta intorno ai 985 milioni di veicoli.

L’analisi ha tenuto conto di numerosi fattori determinanti per il calcolo delle emissioni, includendo la tipologia del veicolo (categoria, alimentazione, cilindrata/peso), la classe di inquinamento e di pedaggio, i tempi di attesa e formazione di code ai caselli, nonché le emissioni prodotte per unità di tempo e per unità di spazio percorso.

È emerso che l’impatto positivo derivante dall’utilizzo di sistemi di pagamento del pedaggio come Telepass diventa quasi esponenziale, in particolare per i mezzi pesanti. La riduzione osservata sui veicoli pesanti è stata fino a tre volte superiore rispetto a quella registrata per i veicoli di classe A. Dati alla mano, il Telepass è un ottimo alleato per la salvaguardia dell’ambiente.