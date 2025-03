Incerto il futuro delle auto a benzina: le prossime mosse per l’ambiente

Resta incerto il futuro delle auto a benzina e diesel, considerando quanto raccolto negli ultimi giorni a proposito del Regno Unito. Se le attuali Clean Air Zones si espandessero o diventassero più severe, potremmo assistere al divieto totale di accesso delle auto ICE a determinate aree in orari specifici o in qualsiasi momento. Ciò potrebbe rendere le auto diesel, così come quelle a benzina, meno a prova di futuro rispetto alle EV.

Quando non verrà più venduta l’auto a benzina?

Al momento non ci sono piani per fermare la vendita di benzina o gasolio nel Regno Unito. Non è impossibile che benzina e gasolio vengano gradualmente eliminati, diventando meno disponibili o più costosi in futuro.

Il divieto di nuove auto ICE significherà che ne vedrete di meno, poiché i vecchi modelli giungeranno alla fine del loro ciclo di vita e verranno rottamati. Ciò significa che la domanda di benzina e gasolio alla fine si ridurrà, il che significa che probabilmente anche l’offerta diminuirà. Ma per ora, non sembra essere in programma un blocco totale della vendita di benzina o gasolio.

Cosa succederà alle auto d’epoca quando l’auto a benzina sarà vietata?

Le auto d’epoca alimentate a benzina o diesel non saranno vietate quando entreranno in vigore le modifiche legislative nel 2030, ma è probabile che la crescente diffusione dei veicoli elettrici rappresenterà una sfida per i conducenti di auto d’epoca in futuro.

Potresti vedere un aumento delle stazioni di ricarica elettriche in pubblico man mano che la domanda cresce, mentre contemporaneamente la riduzione della domanda di auto a benzina e diesel potrebbe ridurre la disponibilità di stazioni di benzina e diesel. Ciò renderebbe più difficile, o certamente più costoso, guidare auto d’epoca in modo affidabile. Ma anche in quel caso, non è un cambiamento che avverrà immediatamente, quindi per ora non dovrebbe essere motivo di preoccupazione immediata per i proprietari di auto d’epoca.

I luoghi di lavoro potrebbero offrire opzioni di leasing di EV tramite un programma di sacrificio salariale, se sei fortunato. Ciò significa che il tuo datore di lavoro ti concederà in leasing l’auto elettrica e ne toglierà il costo dalla tua retribuzione lorda (quindi al lordo delle tasse), rendendo più economico il leasing rispetto al leasing privato. Resta molto incerto il futuro delle auto a benzina, ma la sensazione è che per i già possessori e per chi deciderà di acquistarle usate non ci saranno grandi novità nei prossimi dieci anni, con quello che ne consegue per l’ambiente.