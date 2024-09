0

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Leeds in Gran Bretagna e pubblicato sulla rivista scientifica Nature, ha evidenziato come l’India sia il paese che più inquina al mondo per la plastica. Un primato assolutamente negativo per l’india che si ritrova a fare i conti con seri problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti. La capitale indiana New Delhi è praticamente circondata da discariche che addirittura raggiungono i 60 metri di altezza.

Le ultime indicazioni sulla propensione dell’India all’inquinamento nel 2024 sul fronte plastica

Giganteschi ammassi di spazzatura dove circolano parassiti di ogni genere e che rende la città davvero invivibile. L’India non è quindi solo il paese più popoloso al mondo, ma purtroppo è anche quello che inquina di più a causa del crescente problema dei rifiuti. Nel dettaglio risulta essere il più grande inquinatore per le emissioni di plastica.

Questo problema è stato ben spiegato dallo studio effettuato in Gran Bretagna e che ha evidenziato come dei 50,2 milioni di tonnellate di plastica emesse nell’ambiente ogni anno, l’India ne rappresenti ben 9,3 milioni. Questo significa che risulta essere responsabile di quasi un quinto delle emissioni globali di plastica.

Un paese che risulta essere ancora sottosviluppato e non in grado ancora di seguire le giuste regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti. Bisognerebbe invece affidarsi all’evoluzione che ha avuto la Cina in questo settore, per anni infatti è stato tra i paesi più inquinanti, ma si è rimessa in carreggiata con un processo virtuoso di abbattimento delle emissioni di plastica. C’è stato un investimento maggiore proprio nel campo della raccolta rifiuti e nel loro trattamento, questo anche perché in Cina la ricchezza è maggiore.

L’India è ancora un paese poco sviluppato e di certo non ha le risorse economiche dell’altro paese asiatico. Il problema principale è che in India non c’è un numero importante di infrastrutture per una corretta raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. Per un paese che si ritrova con un governo povero, risulta complicato riuscire a creare regole per limitare l’inquinamento.

Mancano i mezzi per farlo e continuando di questo passo il paese risulterà praticamente invivibile. Tutte le poche manovre messe in atto dal governo indiano per cercare di risolvere la questione dei rifiuti, sono state fallimentari. Questo ha portato l’India a diventare il paese che più inquina al mondo per la plastica. Staremo a vedere se questo Paese adotterà le giuste contromisure per invertire la tendenzaa stretto giro, secondo quanto appreso oggi.