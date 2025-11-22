Sempre più importante la spesa sostenibile per l’ambiente in Italia

Caldo il tema della spesa sostenibile per l’ambiente. L’aspirazione a un futuro più sostenibile non è più un lusso, ma una necessità impellente. Desiderare un ambiente più pulito, dimostrare maggiore rispetto per la natura circostante e valorizzare le preziose risorse a chilometro zero: questo è un sogno realizzabile, a patto che ognuno di noi sia disposto a fare la propria parte.

La grande svolta verso il cambiamento comincia dalle scelte quotidiane più semplici e, inaspettatamente, anche dal luogo in cui decidiamo di fare la spesa, ricercando serenità, sicurezza e trasparenza in ogni acquisto.

Cruciale la spesa sostenibile per l’ambiente in questo momento

In una città storica come Roma, l’innovazione si sta fondendo con l’identità dei suoi quartieri, dando vita a esperienze di acquisto uniche. Entrando in alcuni esercizi commerciali, si viene immediatamente catturati da dettagli che richiamano la storia millenaria, come una pavimentazione studiata per evocare le antiche strade romane dell’epoca imperiale. Questo mix tra tradizione e modernità è l’emblema di un nuovo modo di concepire la distribuzione al dettaglio.

Un chiaro esempio di questa sinergia è rappresentato dal progetto “Todis rione” nella Capitale. Dopo il successo dell’apertura nel Rione Colonna in via Capo le Case, Todis ha inaugurato un nuovo punto vendita nello storico e affascinante quartiere di Trastevere, precisamente in Piazza Ippolito Nievo. Qui, la tradizione locale si sposa con l’innovazione tecnologica al servizio del cliente.

L’esperienza d’acquisto è arricchita da elementi moderni come schermi touch screen e da una comunicazione bilingue fresca, confidenziale e scherzosa, che utilizza slogan che richiamano i modi di dire tipici della cultura italiana. Questo modello di prossimità è in forte espansione, con circa 180 punti vendita Todis distribuiti nel Lazio, di cui un centinaio concentrati tra Roma e il suo vasto hinterland. Todis si è affermato come un marchio altamente riconoscibile nel panorama della grande distribuzione, ponendo la sostenibilità al centro della sua strategia di business.

L’azienda non si limita a dichiarare le proprie intenzioni, ma documenta l’impegno e i traguardi raggiunti attraverso i suoi report, dimostrando una responsabilità che va ben oltre il profitto. Questo impegno è diretto verso l’ambiente, ma anche verso tutti gli stakeholder, inclusi clienti, personale, fornitori e le comunità in cui l’azienda opera quotidianamente.

Per Todis, la promozione della sostenibilità è una visione olistica che abbraccia non solo l’impatto ambientale, ma anche cruciali questioni sociali come l’equità, la giustizia e il benessere collettivo. L’obiettivo è chiaro: attraverso l’adozione di pratiche produttive e consumistiche sostenibili, è possibile preservare le risorse naturali essenziali, proteggere attivamente la biodiversità e, in ultima analisi, innalzare la qualità della vita per tutti. È con questa convinzione che l’azienda lavora per costruire un mondo più resiliente, equo e inclusivo.