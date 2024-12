Un miliardo di alberi in Danimarca: il progetto ambientale ambizioso

0

Cosa sappiamo sul miliardo di alberi in Danimarca? C’è un’idea davvero molto ambiziosa da parte del governo della Danimarca che potrebbe essere il più grande cambiamento mai avvenuto prima per un paesaggio. Si tratta di un piano senza dubbio interessante e che riguarda ovviamente l’ambiente. Più nel dettaglio si ha intenzione di trasformare il 10% dei campi coltivati, in Danimarca, in foreste e habitat naturali.

I dettagli sul miliardo di alberi in Danimarca

L’idea finale è di ridisegnare completamente il territorio, garantendo anche una riduzione dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente. Questo progetto molto ambizioso prevede la piantumazione di un miliardo di alberi entro circa vent’anni. Bisogna dire come, attualmente, la Danimarca sia in assoluto il Paese più coltivato al mondo, infatti quasi i due terzi del territorio sono praticamente dedicati all’agricoltura. Una pratica che paga un bel po’ l’ambiente, visto l’uso cospicuo di fertilizzanti.

Si rischia insomma che ci sia la dispersione di fosforo e azoto, con un danno piuttosto evidente per quanto concerne proprio la flora e la fauna. Bisogna quindi salvaguardare l’ambiente ed è per questo che il governo ha pensato a questo piano ambizioso che riguarda l’acquisto di terreni appartenenti ad aziende agricole. C’è l’obiettivo di stanziare circa sei miliardi di euro per poter acquistare questi terrenti coltivati ed effettuare su di loro una rinaturalizzazione.

C’è un obiettivo ben preciso, ossia incrementare del 10% le aree boschive, queste infatti si ritrovano a ricoprire in Danimarca solo il 14,6% dell’intero territorio. Parlando ancora in termini numerici saranno praticamente aggiunti circa 250mila ettari di foreste e ulteriori 140mila ettari di habitat naturali su terreni attualmente coltivati.

Sono praticamente tutti i politi danesi, quindi appartenenti anche a diversi partiti, che hanno dato il benestare per stanziare questo nuovo progetto volto alla fine alla salvaguarda dell’ambiente e che inciderà anche sul clima, tematica che negli ultimi anni è diventata piuttosto scottante per i governi di tutto il mondo. Dovrebbe quindi esserci senza problemi l’approvazione di tutti.

Non è però l’unico piano politico per l’ambiente, infatti ci sarà una carbon tax per il settore agricolo. Dal 2030 sarà obbligatorio pagare 40 euro per tonnellata di CO2 generata da allevamenti e fertilizzanti. L’aliquota aumenterà a 100 euro entro il 2035. Per sostenere gli agricoltori durante la transizione, sono previsti incentivi fiscali per i primi cinque anni.

Iniziative importanti per la Danimarca che ha semplicemente intenzione di ridurre le emissioni legate all’agricoltura e salvaguardare la salute degli ecosistemi naturali. Piantare più alberi per aiutare l’ambiente, il clima e poter contare su un futuro decisamente meno drastico a livello climatico. Occhio dunque al progetto degli alberi in Danimarca.