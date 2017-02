Koala a rischio estinzione: CO2 toglie nutrimento all’eucalipto

Ian Hume, docente di biologia dell’ateneo, in una relazione alla conferenza annuale dell’Accademia delle scienze a Canberra ha così commentato i risultati delle analisi:

Quelli che finora sono stati dei buoni habitat per i koala potranno facilmente diventare nell’arco di non molti anni, al ritmo in cui stanno aumentando le concentrazioni di anidride carbonica, degli habitat molto marginali. Sembra certo che vedremo scomparire i koala dai loro habitat attuali, anche se non si noteranno cambiamenti nelle specie di alberi o nella struttura delle foreste.

L’anidride carbonica diminuisce, all’interno delle foglie, le sostanze nutrienti considerate “buone”, aumentando per contro i quantitativi di sostanze tossiche, che vanno ad interferire con il metabolismo del koala.Non trovando più nutrimento nelle foglie intaccate dalla CO2, sarà costretto a spostarsi alla ricerca di altro cibo . Non sarà un’impresa priva di ostacoli per due buone ragioni: il koala dorme 20 ore al giorno, e non ha molto tempo per viaggiare e, inoltre, anche se riuscisse a spostarsi, essendo molto lento, correrebbe il rischio di essere travolto dalle auto o ucciso dai predatori.E sarebbe “soltanto” l’ennesima vittima, nel lungo elenco di specie a rischio per via dei cambiamenti climatici