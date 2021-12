Garanzia elettrodomestici, del produttore o estesa: le informazioni utili

0

Quando si acquista un elettrodomestico si attivano subito tutte le normative relative alla tutela del consumatore. I prodotti infatti devono rispettare i parametri di conformità e quindi essere venduti con caratteristiche specifiche. Qualora non venissero rispettati il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso entro i 2 anni dall’acquisto.

Può inoltre chiedere la riparazione del dispositivo qualora il danno non sia accidentale ma derivato da un difetto di fabbrica. Tutte queste opportunità sono regolamentate dalla garanzia legale che si attiva nella stessa data di acquisto dell’elettrodomestico e dura per i successivi 24 mesi. Il rivenditore o il produttore non possono sottrarsi dagli obblighi previsti dalla normativa e devono operare affinché il consumatore goda del perfetto funzionamento dell’apparecchio acquistato.

Non esiste però solo la garanzia legale, ma anche la garanzia del produttore o estesa che viene proposta dall’azienda produttrice o dal rivenditore al cliente e che ha durata e funzioni diverse. Si applica soprattutto a grandi elettrodomestici o dispositivi di valore, che per le loro natura sono destinati a durare tanto e che quindi, anche a fronte di un investimento elevato, è bene preservare.

Vediamo insieme quali sono le informazioni utili da conoscere per questa tipologia di garanzia e quali sono le varie opzioni disponibili.

Garanzia del produttore: come funziona

La garanzia del produttore viene solitamente offerta al cliente al momento dell’acquisto e si aggiunge a quella prevista per legge. È importante non confonderla con quella statale e valutarne ogni aspetto per capire bene quali sono le differenze e i vantaggi rispetto a quella di stato. La garanzia estesa può essere a pagamento o gratuita e viene applicata con diverse modalità. Per alcuni prodotti, come quelli destinati a durare a lungo quali materassi e gioielli, molto spesso la durata è a vita: per grandi elettrodomestici invece la durata può variare, ma non è mai meno di 7-10 con possibilità di prolungare.

Per i grandi elettrodomestici è molto importante affidarsi a professionisti per la gestione della garanzia, che sono in grado di offrire un’assistenza qualificata di prodotti Hotpoint e di altri grandi marchi con la possibilità di poterli riparare con ricambi originali. Ci sono poi delle garanzie che vengono proposte come abbonamenti annuali che si rinnovano in automatico. Questa tipologia è molto usata per i dispositivi elettronici come smartphone, pc e schermi tv, perché consente di essere protetti anche da danni o da malfunzionamenti del sistema operativo che senza assistenza richiederebbero costi di intervento maggiori.

Garanzia estesa: quali danni copre

La garanzia estesa è utile soprattutto per coprire i danni accidentali e i furti, che non sono inclusi nella garanzia legale. Questi due aspetti sono molto importanti da considerare soprattutto se si acquistano piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici che potrebbero cadere, grandi elettrodomestici con gestione da remoto e funzionalità avanzate che potrebbero presentare dei problemi dovuti ad errori di programmazione e di utilizzo o se di acquistano pc portatili che potrebbero essere sottratti in maniera molto semplice. Le aziende propongono una vasta gamma di garanzie, che il cliente può adattare in base alle abitudini e alla tipologia di acquisto. Il consiglio è quello di valutare con calma la proposta e di chiedere sempre con molta chiarezza tutti i dettagli dell’offerta, al fine di evitare fraintendimenti che potrebbero inficiare poi il rapporto di fiducia con l’azienda produttrice.