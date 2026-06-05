Iniziata la Giornata Mondiale dell’Ambiente: il programma delle prossime ore

Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un evento importante e simbolico istituito dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza e stimolare azioni concrete a tutela proprio del nostro pianeta. Istituita nel 1972, questa ricorrenza compie un percorso lungo oltre cinquant’anni, focalizzandosi ogni anno su sfide ecologiche cruciali.

Cosa aspettarsi dalla Giornata Mondiale dell’Ambiente 2026

Per l’edizione 2026, la sede delle celebrazioni ufficiali è Baku, in Azerbaigian, sotto lo slogan “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future” (Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro). Il cuore della campagna di quest’anno punta i riflettori sul cambiamento climatico e sulle cosiddette Nature-based Solutions (soluzioni basate sulla natura). L’obiettivo fondamentale è spingere governi e cittadini ad accelerare la transizione ecologica, dimostrando come la protezione e il ripristino degli ecosistemi siano pilastri imprescindibili per costruire una vera resilienza climatica.

Mentre in Italia il picco degli eventi legati alla terra si è registrato lo scorso 22 aprile in occasione dell’Earth Day, la giornata del 5 giugno e le settimane limitrofe offrono comunque un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati alla sostenibilità, distribuiti lungo tutta la penisola. Tra i principali eventi in Italia segnaliamo alcune iniziative importanti come il Green&Blue Festival (Milano).

Dal 4 al 6 giugno, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita il Green&Blue Festival 2026. Guidato dal motto “Salvare il pianeta è un impegno collettivo”, l’evento propone tre giorni di dibattiti, spettacoli e incontri che vedono il coinvolgimento di scienziati ed esperti di fama internazionale, tutti uniti per discutere di clima e futuro sostenibile. Non solo però, perché sempre il capoluogo lombardo sarà protagonista della Milano Green Week, in programma dal 10 al 14 giugno.

Promossa dal Comune in sinergia con Municipi, associazioni, scuole e università, la manifestazione offre un fitto calendario di eventi gratuiti e diffusi: workshop, laboratori, convegni e passeggiate guidate (a piedi o in bicicletta) per riscoprire i parchi e i giardini urbani. Proprio stasera, venerdì 5 giugno, dalle 18 a mezzanotte, Bergamo si anima con la Notte bianca dell’Ambiente.

Organizzata dall’associazione Climarte e dall’Assessorato alla Transizione Ecologica, questa maratona green unisce cultura, musica e riflessione attraverso tappe che collegano il centro cittadino, Città Alta e gli orti sociali. Infine, Torino si conferma un punto di riferimento culturale con il festival CinemAmbiente.

Attraverso proiezioni cinematografiche, tavole rotonde e incontri, la rassegna torinese si attesta come uno dei più importanti spazi di dibattito pubblico in Italia sui temi della biodiversità e della transizione ecologica. Questo testimonia come la nostra Penisola ci tenga ad essere salvaguardata dal problema del cambiamento climatico e da tutto ciò che ne consegue.