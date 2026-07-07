Scope in piedi da sole per una particolare inclinazione dell’asse terrestre: altra bufala

Sta girando inarrestabile una vera e propria bufala in queste ore, a proposito delle scope che sarebbero in grado di restare in piedi da sole a causa di una particolare inclinazione dell’asse terrestre scattata di recente. A dirla tutta, questa storia gira già da alcuni giorni, ma il vero e proprio boom per l’hashtag #BroomstickChallange si è avuto solo nel corso del 2020. Ecco perché stamane diventa importante fare chiarezza sulla vicenda una volta per tutte.

La bufala delle scope in piedi da sole per inclinazione dell’asse terrestre

Smentire questa notizia è davvero semplice. In tanti credono che sia un evento possibile in una data specifica, ogni 3.000 anni circa. Nel tentativo di limitare la diffusione della fake news, un paio di settimane fa ci siamo imbattuti addirittura in un contributo proveniente direttamente dalla NASA. A suo dire, infatti, non ci sarebbe nulla di eccezionale e di particolare nell’essere in grado di piazzare una scopa in piedi da sola e perpendicolare al pavimento. A differenza di quanto riportato da diversi utenti sui social in queste ore.

Nessuna inclinazione dell’asse terrestre, dunque, ma una semplice questione di Fisica. A tal proposito, è stato pubblicato un video di circa 10 secondi che potete trovare anche su X, tramite il quale la NASA ha smentito la bufala. Merito dell’astronauta Alvin Drew e della scienziata Sarah Noble, visto che entrambi hanno dimostrato come le scope siano in grado di restare in piedi anche negli altri giorni dell’anno.

Nessuna particolarissima inclinazione dell’asse terrestre il 2 luglio. Nulla di tutto ciò spiega la storia delle scope in piedi da sole, ragion per cui l’invito è quello di non credere alle leggende metropolitane che spesso e volentieri girano sui social. Anche a voi è arrivata una voce del genere di recente?

La credenza secondo cui le scope possono rimanere in equilibrio da sole solo in determinati giorni dell’anno, a causa di una presunta inclinazione dell’asse terrestre o di particolari allineamenti planetari, è una totale bufala scientifica. Questo mito, ciclicamente virale sui social network, non ha alcun legame con l’attrazione gravitazionale stagionale o con gli equinozi.

La realtà è puramente fisica e geometrica: una scopa con setole rigide e fitte possiede un centro di gravità molto basso. Posizionandola con cura, la base d’appoggio è sufficientemente ampia da sostenere il peso del manico in qualsiasi giorno dell’anno, che sia gennaio o agosto. La Terra e la sua orbita, insomma, non c’entrano nulla; si tratta solo di una semplice legge della statica.