Il cambiamento climatico ha smesso di essere una semplice variabile ambientale per trasformarsi in una forza sistemica capace di ridefinire la sicurezza energetica, le catene del valore e la stabilità dei prezzi. In questo scenario, la discriminante tra subire gli eventi estremi o governarli risiede nella capacità di trasformare i dati in modelli predittivi operativi.

Approfondiamo l’intreccio tra cambiamento climatico e nuove tecnologie

Riuscire quindi ad affidarsi alla tecnologia per provare a prevedere eventi meteorologici dalla potenza distruttiva, risulta essere sempre più indispensabile per il nostro Paese. Quello che è emerso dagli ultimi dati, evidenzia come ci sia in atto una trasformazione strutturale profonda.

Secondo il report “Come sta l’Italia? Analisi degli eventi meteorologici fuori dall’ordinario 2024/2025”, il nostro Paese ha vissuto un’impennata critica: se tra gli anni ’80 e ’90 si registravano circa 30 mesi colpiti da eventi estremi, nel periodo 2021-2025 il numero è salito a 69 mesi. L’analisi si avvale dell’European Extreme Events Climate Index (E3CI), uno strumento innovativo che misura l’intensità di sette dinamiche chiave (temperature, siccità, venti, ecc.) basandosi sulle rianalisi ERA5 di Copernicus.

I dati recenti confermano un segnale inequivocabile: mentre le ondate di gelo diminuiscono, il caldo anomalo e gli incendi aumentano, con giugno 2025 che ha registrato un picco di 4,9 sull’indicatore di temperatura massima. Come accennato in precedenza, il vero salto di qualità avviene nell’integrazione tecnologica. Progetti come SowStain e Weather4Energy dimostrano come l’unione tra sensori IoT, modelli fisici e Intelligenza Artificiale permetta di superare il semplice monitoraggio.

Attraverso i Digital Twin (gemelli digitali del territorio), è possibile simulare virtualmente bacini idrici, colture o impianti energetici, anticipando gli effetti economici del meteo con settimane di anticipo. Per quanto riguarda il campo dell’agricoltura, l’AI permette di prevedere stress termici, fabbisogno irriguo e attacchi di patogeni, mitigando l’impatto sull’inflazione alimentare.

Nel settore dell’energia, i modelli stimano con precisione la resa delle rinnovabili e il rischio di stress infrastrutturale durante le ondate di calore. L’integrazione, quindi, di indicatori come l’E3CI con modelli di AI consente di costruire stress test climatici per i portafogli finanziari e mappe del rischio regionale.

Non si tratta più solo di registrare quanto calore sia stato sprigionato, ma di stimare quanto costerà quel caldo tra tre o sei mesi. L’obiettivo finale è la creazione di un’infrastruttura cognitiva del territorio che sposti il baricentro dalla gestione reattiva dell’emergenza a quella anticipatoria del rischio. Il clima rimane una sfida non eliminabile, ma grazie alla tecnologia diventa finalmente una dimensione modellabile e governabile.