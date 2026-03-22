Nuovi studi sul riscaldamento della superficie antartica e relativi effetti

Il continente bianco non è più solo la riserva di ghiaccio del pianeta, ma si sta trasformando in un potente motore di instabilità atmosferica. Uno studio recente, coordinato dall’ENEA in collaborazione con sei istituzioni internazionali e pubblicato sul Journal of Climate, ha rivelato come il riscaldamento della superficie antartica, registrato dal 1950 a oggi, stia alterando profondamente gli equilibri della bassa atmosfera.

Cosa succede con il riscaldamento della superficie antartica

Il fenomeno è particolarmente evidente nella Penisola Antartica, una regione che sta agendo come una vera e propria “fabbrica” di onde di gravità atmosferiche. Le onde di gravità atmosferiche sono oscillazioni dell’aria generate dal movimento di masse fluide. In condizioni di stabilità, l’atmosfera tende a smorzare questi movimenti; tuttavia, l’aumento delle temperature superficiali sta riducendo drasticamente la stabilità atmosferica vicino al suolo.

Come spiegato da Maria Vittoria Guarino, ricercatrice ENEA e prima autrice dello studio, un’atmosfera meno stabile facilita la nascita e la propagazione di questi segnali ondulatori. Queste onde non restano confinate nelle vicinanze del suolo: esse viaggiano verticalmente, trasportando energia e quantità di moto verso l’alto, raggiungendo la stratosfera e oltre.

Per la prima volta, la ricerca mette in luce un legame diretto tra il riscaldamento locale e l’incremento di tali flussi, dimostrando che i cambiamenti in atto sulla superficie antartica hanno il potere di rimodellare l’intera circolazione atmosferica globale. L’importanza di queste onde risiede nel loro ruolo di “messaggeri” climatici. Esse sono in grado di influenzare fenomeni di vasta scala, tra cui ritroviamo: la stabilità del vortice polare, i processi chimico-fisici legati allo strato di ozono, le condizioni meteorologiche alle medie latitudini, incluse quelle europee.

L’aumento della loro frequenza e intensità indica che il sistema climatico sta subendo trasformazioni profonde e sistemiche. Per giungere a queste conclusioni, il team di ricerca ha incrociato dati provenienti da stazioni meteorologiche, osservazioni satellitari e simulazioni modellistiche avanzate, confermando un trend coerente e marcato. Il valore dello studio è stato riconosciuto dall’American Meteorological Society, che lo ha inserito tra gli Early Online Highlights.

Questo riconoscimento sottolinea l’urgenza di comprendere come il riscaldamento polare non sia un evento isolato, ma un catalizzatore capace di alterare la dinamica del clima dell’intero Pianeta. Purtroppo, con il passare del tempo, sembra che tale situazione possa peggiorare ulteriormente e non si può di certo tornare indietro. L’unica soluzione che si ha, per evitare quindi che il riscaldamento globale cambi profondamente il nostro Pianeta, è agendo con misure precauzionale e preventive. Questo si tramuta nella scelta di fonti energetiche rinnovabili ed evitare l’emissione di gas serra.