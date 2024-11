A rischio gli oceani con il cambiamento climatico in corso

0

Un nuovo studio pubblicato su Nature ha evidenziato come l’aumento così rapido delle temperature causerebbe un problema di adattamento non indifferente per il plancton, che risulta invece appartenere al mondo di microrganismi necessari per la catena alimentare degli ecosistemi marini. Questo riscaldamento globale in realtà già sta facendo danni ai vari ecosistemi marini, con i coralli praticamente uccisi dal caldo e l’approdo nei nostri mari di pesci tropicali come quelli scorpione o palla.

Questione cambiamento climatico alla base dei rischi per gli oceani

Questo porta all’aumento di meduse, fastidiosissimi esseri marini. La situazione, come sottolineato dallo studio pubblicato su Nature, peggiorerà nei prossimi anni. Si arriverà infatti a rendere impossibile la vita dei plancton, fondamentali per la catena alimentare e questo chiaramente porterà a conseguenze disastrose. Il plancton è definito la linfa vitale degli oceani, senza di esso ci sarebbero seri problemi per la sicurezza alimentare umana.

Una ricerca che ha fatto leva su come questi microrganismi possano reagire all’evoluzione climatica, prendendo spunto da quanto accaduto con l’ultima era glaciale. Facendo quindi riferimento ai vari fossili disponibili, i vari ricercatori hanno potuto ottenere una stima dei vari effetti che il riscaldamento dei mari possano avere in questo periodo.

Durante l’ultima era glaciale è stato notato come i foraminiferi, appartenenti quindi a questa serie di microrganismi che compongono il plancton, siano riusciti a stare al passo con l’aumento delle temperature dirigendosi verso Nord, stanziandosi ai poli. Chiaramente però in quel periodo il cambiamento climatico avvenne in modo alquanto graduale, dando modo a questi animali di poter sopravvivere e poi far ritorno nelle acque situate più a Sud.

Questo processo non potrebbe verificarsi attualmente proprio per la celerità con cui l’intero Pianeta sta subendo il cambiamento climatico. Le temperature si elevano in pochissimo tempo, questo potrebbe essere un problema piuttosto serio per il plancton, che quindi non avrebbe modo di adattarsi. Lo studio rivela che quasi sicuramente, continuando con questo rapido riscaldamento globale, questi preziosi microrganismi possano ritrovarsi ad essere completamente spazzati via dai nostri oceani.

Uno scenario che andrebbe poi a creare scompiglio all’interno della catena alimentare, portando gravi conseguenze anche per l’uomo. L’estinzione del plancton è una notizia terribile per il nostro Pianeta, ciò significa che bisogna agire diversamente per riuscire ad evitare che il riscaldamento globale subisca un’impennata così forte come invece è stato evidenziato negli ultimi anni. Qui è opportuno trovare le giuste soluzione, sicuramente continuando in questo modo il futuro del Pianeta è assolutamente compromesso.