Luce e gas: come spendere meno in bolletta

Spendere meno per la bolletta è per molte famiglie una vera e proprie esigenza. Ci sono tanti modi attraverso cui si possono ridurre le spese, ad esempio cambiando il proprio fornitore energia e scegliendone uno che offra delle tariffe più convenienti. Con la fine del mercato tutelato le aziende che operano in questo settore si stanno facendo una grande concorrenza, e ciò va a vantaggio dei clienti, che possono trovare delle proposte interessanti dal punto di vista economico.

Continuate a leggere per scoprire insieme a noi come avere una bolletta più bassa, a partire proprio dall’analisi delle tariffe per l’energia.

Stile di vita e fasce orarie

Prima di iniziare a confrontare tra loro le varie tariffe proposte dai fornitori di luce e gas vi consigliamo di analizzare il vostro stile di vita, da cui dipende il fabbisogno energetico della vostra abitazione. Se siete nella vostra abitazione per buona parte della giornata, magari perché lavorate da remoto, avrete bisogno di tanta energia in maniera omogenea nel corso delle ore. In estate, ad esempio, userete molto l’aria condizionata, mentre in inverno terrete i riscaldamenti accesi per diverse ore. In una situazione di questo tipo è conveniente avere una tariffa che sia fissa per tutto il giorno senza nessuna variazione.

Se invece siete persone che passano poco tempo in casa potreste preferire una tariffa con più fasce di consumo. In questo modo potete risparmiare molto, evitando di usare determinati elettrodomestici e impianti nelle fasce di picco, rinviando i consumi alle fasce che prevedono una tariffa più bassa. Ad esempio potreste programmare la lavatrice affinché si avvii di notte, quando l’energia costa meno.

Usare internet come risorsa

Internet non serve solamente per accedere ai social network. La rete può essere un’importante risorsa, e ciò vale anche per quanto riguarda la fornitura di energia.

In rete sono disponibili diversi siti che permettono di confrontare tra loro le varie offerte e tariffe, così da avere una vera e propria panoramica e capire quali sono i pregi e i vantaggi di ogni impresa. Non va dimenticato che molto dipende dalle proprie personali esigenze, per cui ognuno, osservando questi dati, darà maggiore importanza ad alcuni specifici aspetti.

Grazie a internet potete trovare maggiori informazioni anche sulla qualità del servizio e sul livello dell’assistenza tecnica. Oggi ognuno può lasciare in rete dei feedback, che possono essere molto utili per i futuri clienti. Per questo, prima di stipulare un accordo per la fornitura di luce e gas, vi consigliamo di controllare con cura le recensioni lasciate dagli altri clienti.

Cambiare le proprie abitudini

Stipulare una nuova offerta per la fornitura di luce e gas può sicuramente fare la differenza nei propri consumi domestici, ma non va dimenticata l’importanza delle buone abitudini. Basta davvero poco per iniziare a ridurre i consumi. Ad esempio dovreste educare tutti i membri della famiglia a spegnere le luci quando escono dalle stanze. In più potreste indossare degli abiti caldi e evitare di girare per gli ambienti domestici con vestiti troppo leggeri. Anche abbassare il termostato di uno o due gradi può portare a dei risultati da non sottovalutare.