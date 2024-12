Le startup dell’idrogeno accelerano sulle innovazioni per creare energia pulita

0

Le startup dell’idrogeno stanno dando un contributo importante per quanto concerne la spinta alla creazione dell’energia pulita. Il mercato globale dell’idrogeno sta vivendo una rapida crescita, alimentata dalla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili, politiche governative di supporto e progressi nella tecnologia dell’idrogeno. Le startup del settore stanno affrontando sfide critiche come l’efficienza della produzione di idrogeno, lo stoccaggio, la distribuzione e l’applicazione nei settori industriale e della mobilità, afferma GlobalData, un’azienda leader di dati e analisi.

Le principali startup dell’idrogeno dietro la crescita dell’energia pulita

L’ultimo rapporto della serie Startup di GlobalData, “Hydrogen Revolution: Startups Powering a Clean Future“, evidenzia come le startup stiano plasmando il mercato dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e accelerando l’integrazione in diversi settori, dai processi industriali ai trasporti e alla generazione di energia rinnovabile.

Tejal Hartalkar, Senior Disruptive Tech Analyst presso GlobalData, commenta: “L’urgente necessità di decarbonizzare le industrie, raggiungere emissioni nette pari a zero e creare sistemi energetici sostenibili sta spingendo i progressi nel settore dell’idrogeno. Le startup sono in prima linea nella risoluzione di sfide complesse nell’idrogeno come elevati costi di produzione, scalabilità delle infrastrutture e problemi di sicurezza. Le loro innovazioni in tecnologie come elettrolizzatori avanzati, pirolisi del metano e conversione dell’ammoniaca in idrogeno stanno riducendo il costo dell’idrogeno e migliorando l’efficienza”.

Le tecnologie innovative delle startup sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi globali di transizione energetica e consentire l’adozione dell’idrogeno in settori ad alta intensità energetica. Alcune delle principali startup che offrono soluzioni per tipo di idrogeno includono:

Green Hydrogen

Hysata, una startup australiana, ha raggiunto un’efficienza di sistema superiore al 95% con la tecnologia di elettrolisi a capillare, riducendo il costo di produzione dell’idrogeno a meno di $ 1,50/kg.

L’impianto elettrolizzatore da 100 MW della startup statunitense Electric Hydrogen per la produzione di idrogeno verde su larga scala soddisfa i settori come quello chimico, siderurgico e dei carburanti.

Turquoise Hydrogen

Modern Hydrogen, una startup statunitense, fornisce un generatore di idrogeno modulare che produce idrogeno pulito in loco da fonti di metano e cattura il carbonio in forma solida, consentendone il riutilizzo per prodotti di asfalto.

Un’altra startup con sede negli Stati Uniti, C-Zero, offre una tecnologia di pirolisi del metano che genera idrogeno pulito catturando il carbonio solido come sottoprodotto.

Yellow Hydrogen

La startup svizzera SoHHytec integra la produzione di energia solare con la produzione di idrogeno e di energia termica, fornendo un ecosistema energetico sostenibile.

Redeem Solar Technologies, una startup austriaca, sviluppa reattori fotocatalitici avanzati per la produzione ecosostenibile di idrogeno solare.

Insomma, occhio alle startup dell’idrogeno e alla loro crescita irrefrenabile in questa fase.