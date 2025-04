Quali sono gli elettroutensili più importanti in una cassetta degli attrezzi

Gli appassionati di fai da te, DIY e chi se la cava con le riparazioni ha accumulato nel tempo un numero elevato di accessori ed elettroutensili che compongono la propria cassetta degli attrezzi. Non ci sono veri e propri must have e opzioni meno utili, tutto dipende dalla tipologia di attività che uno desidera svolgere. Certo è che ci sono alcune opzioni che hanno la marcia in più e spiccano per utilità e versatilità. Vediamo insieme di quali si tratta.

Avvitatori

L’avvitatore è forse l’elettroutensile più iconico da avere nella propria cassetta degli attrezzi; è insostituibile per assemblare mobili, fissare viti in modo rapido o persino per forare materiali più morbidi. Tra i modelli più interessanti ci sono gli avvitatori a impulsi, progettati per lavori più gravosi: grazie alla loro tecnologia a percussione, riescono a svitare e avvitare bulloni, persino molto serrati, senza sforzare il polso. Per chi sta cercando una versione da acquistare, consigliamo gli avvitatori ad impulsi disponibili su Metautensili che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo e per il supporto in ambito professionale (ma non esclusivamente) nel serrare viti e bulloni con precisione e velocità. Un buon avvitatore dovrebbe avere la possibilità di regolare la coppia di serraggio, essere dotato di batterie al litio a lunga durata e, se possibile, avere anche la funzione di trapano per aumentare la sua versatilità.

Trapano a percussione

Il trapano è un altro compagno immancabile per chi si diletta con il fai da te. Se si desidera coprire la maggior parte delle esigenze casalinghe e hobbistiche, è preferibile scegliere un trapano a percussione che è capace non solo di forare legno e metallo, ma anche materiali duri come cemento e mattoni, grazie alla modalità a percussione che imprime un movimento battente oltre alla normale rotazione. Sceglierlo con diverse velocità, funzione reversibile e con una buona ergonomia garantisce una maggiore facilità d’uso e precisione nei lavori.

Smerigliatrice angolare

La smerigliatrice angolare è un elettroutensile incredibilmente versatile, utilizzabile per tagliare, smerigliare, lucidare e perfino levigare diversi materiali, dal metallo al marmo. Esistono modelli a filo e a batteria: la scelta dipende dall’uso che se ne intende fare e dall’autonomia richiesta. Importante prestare attenzione alla scelta dei dischi, che vanno selezionati in base al materiale da lavorare. Averne una compatta, magari da 115 o 125 mm, aiuta ad affrontare tantissime situazioni senza appesantire la cassetta degli attrezzi.

Levigatrice

Quando si tratta di rifinire superfici in legno o rimuovere vecchie vernici, la levigatrice diventa fondamentale. Tra i modelli più comuni troviamo quelle orbitali, ideali per una levigatura omogenea, e quelle a nastro, pensate per lavori più impegnativi e abrasivi. Una versione compatta e maneggevole è la scelta top per garantire finiture professionali, persino su superfici irregolari o difficili da gestire. Chi si dedica al restauro di mobili o fa lavori di falegnameria la ritiene indispensabile. Abbiamo capito che arricchire una cassetta degli attrezzi optando per elettroutensili di qualità è un passaggio importante tanto per i professionisti quanto per gli hobbisti. Le varianti sono tante così come le tecnologie disponibili; il consiglio è di iniziare con un set base per poi nutrire la collezione nel tempo.