Vita sostenibile: consigli pratici per ridurre l’impatto ambientale domestico

Adottare uno stile di vita sostenibile è una scelta che porta benefici non solo all’ambiente, ma anche alla qualità della vita del quotidiano. In più, i piccoli cambiamenti nelle abitudini domestiche possono contribuire a ridurre anche i costi delle bollette, con un beneficio ulteriore per le finanze domestiche.

Scopriamo le principali pratiche eco-friendly che è possibile adottare in casa oggi per ridurre l’impronta ecologica e contribuire, in questo modo, alla salvaguardia del pianeta.

Ridurre i consumi di luce e gas e scegliere le forniture più adatte al proprio fabbisogno

Uno dei primi passi per vivere in modo sostenibile è ridurre i consumi di energia elettrica e gas.

Per farlo, è possibile innanzitutto evitare di lasciare i dispositivi in stand-by, preferire lampadine a LED rispetto a quelle tradizionali, così come utilizzare i programmi eco degli elettrodomestici, laddove disponibili.

Per quanto riguarda il gas, l’osservato speciale per impattare meno sull’ambiente è senza dubbio il riscaldamento: in questo caso, è importante sia fare in modo che all’interno degli ambienti la temperatura non superi i 19°C sia accertarsi che l’isolamento termico garantito da porte e finestre sia adeguato, per evitare dispersioni responsabili di consumi maggiori.

Al tempo stesso, è importante assicurarsi che le forniture risultino effettivamente adeguate al proprio fabbisogno. In caso contrario, il consiglio è quello di guardare alle opportunità al momento disponibili sul mercato libero, così da scegliere una compagnia più indicata per le proprie esigenze.

Per ottimizzare la ricerca, è possibile affidarsi ai portali di comparazione, che in genere mettono a disposizione un servizio gratuito e intuitivo: per esempio, confrontare le offerte luce e gas su bollettecasa.it è davvero semplice, grazie a un prospetto che permette di valutare rapidamente elementi fondamentali come il prezzo/Smc e il prezzo/kWh, il tipo di promozione, la quota fissa inclusa e le modalità di pagamento disponibili.

Riduzione del consumo idrico e gestione sostenibile dei rifiuti

Naturalmente, anche l’acqua è una risorsa da gestire con attenzione. Installare riduttori di flusso sui rubinetti e preferire la doccia alla vasca da bagno sono modi semplici per iniziare a ridurre il consumo idrico in casa. Dopodiché, è possibile valutare lavatrici e lavastoviglie con programmi eco-friendly che permettono al contempo di ridurre l’uso tanto di acqua che di energia.

Una gestione corretta dei rifiuti domestici è altrettanto fondamentale per ridurre l’impatto ambientale. È necessario innanzitutto procedere a effettuare la raccolta differenziata, che in Italia nel 2022 ha toccato quota 65,2%, come emerge dall’ultimo Rapporto Rifiuti Urbani diffuso dall’ISPRA a febbraio 2024.

Allo stesso tempo, è fondamentale anche ridurre la produzione di rifiuti, per esempio evitando la diffusione di plastica monouso, acquistando prodotti sfusi e preferendo per trasportare la spesa le borse riutilizzabili alle buste usa e getta

Infine, riciclare e compostare gli scarti organici permette di ridurre ulteriormente i rifiuti domestici, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

Utilizzare servizi e dispositivi smart per una gestione domestica sostenibile

Oltre all’adozione di buone abitudini, per ridurre la propria impronta ecologica è possibile optare per il supporto di servizi e dispositivi smart.

Per esempio, grazie alle piattaforme e app per il monitoraggio energetico, si possono individuare i momenti di consumo maggiore in casa, rilevando eventuali sprechi su cui andare a intervenire per invertire la tendenza e rendere la richiesta di elettricità più in linea con il proprio fabbisogno. Inoltre, al giorno d’oggi è possibile disporre di rilevatori intelligenti di perdite d’acqua, così come di termostati intelligenti per regolare la temperatura all’interno degli ambienti e app per supportare il corretto conferimento dei rifiuti.

Ridurre l’impatto ambientale domestico è quindi un obiettivo raggiungibile per tutti, grazie a una combinazione di buone abitudini e scelte intelligenti. Dalla gestione dei consumi energetici alla riduzione di quelli idrici, passando per la corretta gestione dei rifiuti, ogni piccolo gesto quotidiano può contribuire alla tutela dell’ambiente.

Con una maggiore consapevolezza e qualche piccolo accorgimento, è possibile fare la differenza e vivere in modo più eco-sostenibile.