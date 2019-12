Vacanze di Natale, alla scoperta degli eco-resort tra le montagne

0

Si stanno avvicinando sempre di più le vacanze natalizie, e una delle soluzioni maggiormente apprezzate da parte degli italiani è indubbiamente rappresentata dalla montagna. La possibilità di fare delle passeggiate completamente immerse nella natura, ammirando i paesaggi montani che sono sempre stupendi e mozzafiato.

Le vacanze, ultimamente, rappresentano un modo per staccare dalla quotidianità e dallo stress del lavoro e dei vari impegni famigliari, senza però rinunciare alle buone abitudini, come ad esempio quella di rispettare l’ambiente che ci circonda.

Ecco spiegato il motivo per cui gli eco-resort che si trovano in Italia stanno diventando una delle mete maggiormente apprezzate, visto che sono dotate di ogni tipo di comfort, ma soprattutto garantiscono il pieno rispetto della natura in cui ci troviamo.

Queste strutture si caratterizzano per poter contare sulla presenza di adeguati pannelli solari e di tutta una serie di strumenti e dispositivi sostenibili, in grado di ridurre le emissioni di Co2. A partire dalla Valle d’Aosta fino ad arrivare al Trentino, la penisola italiana offre un gran numero di eco-resort in cui relax, comfort e rispetto dell’ambiente si fondo alla perfezione.

In Alta Badia, nei pressi di Bolzano, c’è il Las Vegas Lodge, ovvero uno spettacolare eco-resort che si può raggiungere esclusivamente a piedi, oppure con la cabinovia o, ancora, con il gatto delle nevi. L’arredamento è completamente eco-sostenibile, esattamente come al NaturHotel Miraval, che si trova in Alto Adige ed è integrato in un panorama mozzafiato come quello delle Dolomiti, in cui viene usata energia elettrica green, ma anche pannelli solari e solamente alimenti biologici. Un’altra stupenda meta corrisponde all’Hotel Lajadira, che si trova in quel di Cortina D’Ampezzo e offre la bellezza di dodici suite riscaldamento a pavimento con pannelli radianti.

Una delle mete senza più apprezzate dagli italiani per trascorrere le vacanze di Natale è quella della Valle d’Aosta, con Saint-Vincent in cima alla lista. Qui, tra le varie attrazioni, troviamo pure una spettacolare e innovativa sala da gioco, una delle poche rimaste in Italia a contrastare il predominio dei Casinò Online.

E se per Natale volessimo essere trasportati in un altro mondo? Come racconta l’insider, i film ci permettono a volte di correre così tanto con l’immaginazione che finiamo per desiderare di andare in vacanza in una delle città più famose che sono state “proposte” in varie pellicole. Ad esempio, chi non ha mai sognato di fare un salto a Canto Bight? Tutti gli appassionati di Star Wars indubbiamente ci farebbero un pensierino. Così come chi ama Shining non ci penserebbe due volte a trascorrere una vacanza presso lo spaventoso “The Overlook Hotel”, una struttura estremamente grande, spaziosa, con uno spettacolare panorama rappresentato dalle montagne, ma anche presenze inquietanti, spiriti e fantasmi che renderanno il vostro soggiorno un vero e proprio incubo.