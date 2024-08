Arriva Mercedes-Benz W113 SL “Pagoda”, auto elettrica più lussuosa e avanzata al mondo

0

Everrati, creatore delle auto elettriche di lusso più iconiche e sostenibili al mondo, ridefinite e a prova di futuro con propulsori all’avanguardia a zero emissioni, ha unito le forze con lo specialista del restauro Mercedes-Benz SL Hemmels per creare la Mercedes-Benz W113 SL “Pagoda” completamente elettrica più lussuosa e tecnicamente avanzata al mondo.

Cosa sappiamo su Mercedes-Benz W113 SL “Pagoda”

Dopo il recente lancio della “Pagoda” elettrificata di Everrati, questa nuova collaborazione con Hemmels, pluripremiati esperti nel restauro e nella creazione dei migliori veicoli SL su misura, alza ulteriormente il livello di riferimento per un lusso sobrio e sostenibile, dando vita alla W113 a zero emissioni definitiva. Un elemento chiave della nuova partnership è l’esclusivo processo di restauro Neugeboren (neonata) di Hemmels, le cui rigorose specifiche combinano il meglio del lusso, dell’artigianato e della tecnologia moderna per offrire ai clienti un veicolo completamente su misura che è migliore del giorno in cui ha lasciato la fabbrica.

La tecnologia EV di Everrati è progettata per integrarsi in modo simpatico e, come ogni sua ridefinizione, è stato utilizzato il CAD per massimizzare l’installazione, in un modo totalmente in linea con il vero spirito dell’originale e del suo produttore. La trasformazione in energia elettrica comporta l’ottimizzazione del peso complessivo e della distribuzione del peso ed Everrati ha mantenuto queste importanti metriche il più possibile vicine alla SL “Pagoda” donatrice, mentre la risposta del telaio, le prestazioni e la sicurezza sono migliorate, rinvigorendo il carattere del veicolo. La soluzione del gruppo propulsore Everrati assicura che l’integrità strutturale venga mantenuta, con la ridefinizione del veicolo completamente reversibile, per mantenere valore e opzioni nel futuro.

Il gruppo propulsore elettrico di livello OEM proprietario di Everrati utilizza uno dei motori più densi di potenza al mondo del suo partner Helix e presenta un avanzato sistema di batterie iGen-5 da 68 kWh, che consente un’autonomia di oltre 200 miglia e un tempo di 0-60 mph inferiore a 7,0 secondi.

Il gruppo propulsore è dotato di un motore elettrico all’avanguardia da 300 CV, un differenziale autobloccante e frenata rigenerativa che consente la guida “a un solo pedale” quando si presenta l’opportunità. È inclusa anche la ricarica rapida AC e DC, che consente ai proprietari di ricaricare rapidamente durante il tragitto.

Hemmels offrirà la Pagoda elettrica alimentata da Everrati a livello internazionale, con nuovi ordini programmati negli slot di produzione disponibili. Ogni restauro includerà la preparazione del telaio, la scelta della finitura e del colore della vernice, una ricromatura completa, vetri nuovi e nuovi interni realizzati a mano. L’azienda offre anche una serie di opzioni di personalizzazione e personalizzazione che consentono ai clienti di divertirsi alla guida di un’auto classica immacolata con caratteristiche del 21° secolo.

Tutti i lavori saranno completati presso le strutture appositamente costruite dall’azienda che includono un edificio per la fabbricazione e il restauro dei metalli, un’officina di rifiniture e tappezzeria, un’area di preparazione e applicazione della vernice, una camera bianca per la ricostruzione del motore e baie di assemblaggio finale.

Hemmels abbraccerà anche l’impegno più ampio di Everrati per l’automobilismo a zero emissioni di carbonio offrendo una pelle di lusso super morbida con finitura opaca e grana haircell dal partner Everrati Bridge of Weir, produttore della pelle con il più basso tenore di carbonio al mondo per l’industria automobilistica. Questo materiale opulento, che ricopre i sedili lussuosi e estremamente comodi, così come il cruscotto e i pannelli delle portiere, è disponibile in splendidi colori Vanilla, Cashmere e Fawn chiari, fino ai più scuri Fastnet e Black hide.

Sono disponibili anche pelli in linea con quelle disponibili nei modelli Mercedes-Benz SL “Pagoda” d’epoca. È possibile qualsiasi colore di vernice per la carrozzeria desiderato dal cliente, sottolineando la natura su misura di una commissione.

Altri dettagli di spicco includono quadranti personalizzati, che mostrano informazioni vitali mantenendo un aspetto “originale”. In combinazione con comfort moderni opzionali come audio di fascia alta perfettamente integrato e controllato tramite Bluetooth®, sedili riscaldati e aria condizionata, la Pagoda è completamente equipaggiata per una breve crociera lungo la costa o un viaggio turistico più lungo. Occhio, dunque, alla nuova Mercedes-Benz W113 SL “Pagoda”.